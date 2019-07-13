"На Востоке война": Леоненко рассказал, как отпразднует 50 лет

Новости спорта: Бывший футболист не хочет веселиться в тяжелое для страны время.

Экс-игрок Динамо и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко в интервью Sport Arena TV рассказал о своем отношении к политической ситуации в стране. По его словам, из-за происходящих вооруженных действий на Донбассе он не станет громко отмечать 50-летний юбилей.

«Думаю, отпраздновать по-простому. Не потому, что дорого и жалко денег. А потому что на Востоке война. Из-за этого как-то и праздновать особо не хочется. Люди ведь гибнут. Когда вижу, что президенты смеются, мне, честно говоря, становится не по себе», — сказал Леоненко.

Также в интервью Леоненко рассказал о взаимоотношениях с защитником Ман Сити Александром Зинченко, которого он пообещал поздравить, если тот заиграет в нынешнем клубе.