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Лукаку остается в Манчестер Юнайтед

Лукаку остается в Манчестер Юнайтед
13:27 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Бельгийский форвард не уйдет в Серию А.

Бельгийский нападающий Манчестер Юнайтед с большой долей вероятности начнет новый сезон в команде Оле-Гуннара Сульшера и не перейдет в Интер, сообщает BBC.

Представители нерадзурри еще не делали каких-либо предложений относительно покупки форварда, к тому же МЮ не согласится отпустить его дешевле 75 миллионов фунтов, за которые купили Лукаку 2 года назад у Эвертона.

Манкунианцы явно не захотят уменьшать ценник, учитывая стоимость желаемого МЮ полузащитника Ньюкасла Шона Лонгстаффа, которого Сороки не продадут дешевле 50 миллионов фунтов.

К тому же, манчестерцы все еще намерены купить защитника Лестера Харри Магуайра, которого Лисы тоже дешево не отпустят.

В прошлом сезоне Лукаку сыграл в 46 матчах Красных дьяволов во всех турнирах, забив 15 голов. С назначением Оле-Гуннара Сульшера главным тренером бельгийца на острие атаки все чаще стал заменять Маркус Рашфорд.

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Манчестер Юнайтед откроет свой официальный сезон 11 августа, когда в первом туре Премьер-лиги коллектив Сульшера сыграет с Челси.

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ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, АПЛ, Новости футбола.
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