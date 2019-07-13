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Трансфер Гризманна: Реал Сосьедад получит € 24 млн

Трансфер Гризманна: Реал Сосьедад получит € 24 млн
14:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Реал Сосьедад» получит € 24 млн за переход Гризманна в «Барселону».

Переход нападающего Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико» в каталонскую «Барселону» принесёт выгоду клубу «Реал Сосьедад». Команда из Сан-Себастьяна, за который француз выступал с 2009 по 2014 год, заработает на его трансфере € 24 млн, говорится в сообщении Marca.

Контракт Гризманна при переходе в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» включал пункт, согласно которому клуб из Сан-Себастьяна получит 20% суммы от будущей перепродажи игрока. Тогда француз перешёл в стан «матрасников» за € 30 млн.

Гризманн официально перешел в Барселону

Напомним, «Барселона» выкупила Гризманна за отступные в размере € 120 млн. Мадридский клуб не согласен с тем, как была проведена сделка. Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявил, что будет требовать от каталонцев выплаты ещё € 80 млн за 28-летнего нападающего сборной Франции.

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Все по теме:

ФК Барселона, ФК Атлетико М, Трансфер, Новости спорта, Антуан Гризманн.
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