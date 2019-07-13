Скачать
Суббота, 13.07.2019
Динамо – Брентфорд: видеотрансляция матча
Динамо – Брентфорд: видеотрансляция матча
Хьюи Фьюри - Питер: видео боя
Хьюи Фьюри - Питер: видео боя
Джокович пробился в финал Уимблдона
Джокович пробился в финал Уимблдона
Хан нокаутировал Диба (Видео)
Хан нокаутировал Диба (Видео)

Динамо не смогло обыграть Брентфорд

Динамо не смогло обыграть Брентфорд
15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Подопечные Хацкевича были близки к поражению, однако Георгий Бущан отразил пенальти от соперника.

В последнем спарринге на сборе в Австрии Динамо не сумело обыграть клуб Чемпионшипа Брентфорд — 0:0.

Наиболее опасным моментом встречи стало пенальти в первой половине игры, который привез в ворота киевлян Шабанов. К счастью для бело-синих, Бущан справился с ударом Эмилиано Маркондес.

Товарищеский матч.

Динамо – Брентфорд – 0:0

На 7 мин. Эмильяно Маркондес не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждение: Сидорчук, 87.

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Шабанов (Пиварич, 69), Попов, Бурда, Кендзера – Кадири (Сидорчук, 46) – Де Пена, Шепелев (Гармаш, 74), Буяльский, Караваев (Цитаишвили, 62) – Беседин.

Брентфорд: Райя – Пиннок, Янссон, Рачич – Хенри, Да Силва, Савьерс, Дальсгаард – Уоткинс, Маркондес, Каньос.

Арбитр: Даниэль Брамбек (Австрия)

Стадион: Кунштрассен Поггерсдорф (Поггерсдорф, Австрия).

Температура: 23°C

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Брентфорд, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хьюи Фьюри - Питер: видео боя
02 Барселона потратила на трансферы уже больше Манчестер Сити
03 Зидан бросил Реал на сборах и улетел Мадрид
04 Федерер побил 45-летний рекорд
05 Президент FIA о Шумахере: Он продолжает бороться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь