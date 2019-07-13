Динамо не смогло обыграть Брентфорд

В последнем спарринге на сборе в Австрии Динамо не сумело обыграть клуб Чемпионшипа Брентфорд — 0:0.
Наиболее опасным моментом встречи стало пенальти в первой половине игры, который привез в ворота киевлян Шабанов. К счастью для бело-синих, Бущан справился с ударом Эмилиано Маркондес.
Товарищеский матч.
Динамо – Брентфорд – 0:0
На 7 мин. Эмильяно Маркондес не реализовал пенальти (вратарь).
Предупреждение: Сидорчук, 87.
Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Шабанов (Пиварич, 69), Попов, Бурда, Кендзера – Кадири (Сидорчук, 46) – Де Пена, Шепелев (Гармаш, 74), Буяльский, Караваев (Цитаишвили, 62) – Беседин.
Брентфорд: Райя – Пиннок, Янссон, Рачич – Хенри, Да Силва, Савьерс, Дальсгаард – Уоткинс, Маркондес, Каньос.
Арбитр: Даниэль Брамбек (Австрия)
Стадион: Кунштрассен Поггерсдорф (Поггерсдорф, Австрия).
Температура: 23°C