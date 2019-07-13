Маркевич назвал будущее украинского футбола

Новости спорта: Мирон Маркевич прокомментировал игру Сергея Булецы и Георгия Цитаишвили.

Глава комитета национальных сборных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич отметил, кого считает лучшими футболистами молодежной сборной Украины на польском чемпионате мира.

"Мне понравилась пара центральных защитников — Денис Попов и Валерий Бондарь. Это готовые игроки для основных составов своих команд. Понравился мне также Даниил Cикан. По моему мнению, он — будущее украинского футбола.

Моментами также понравились Сергей Булеца и Георгий Цитаишвили. Сейчас очень важно, чтобы эти игроки были задействованы в основных составах команд УПЛ. Очень надеюсь, что к этим ребятам теперь будет большее внимание со стороны тренерского штаба той или иной команды.

Супряга? Очень рад за него. Этот финал должен ему придать сил. Ему нужно сейчас больше над собой работать и все у него впереди.

Через сколько лет эти ребята могут дебютировать в национальной сборной Украины? Такого как Денис Попов можно подключать спокойно. О Валерии Бондаре можно сказать аналогично. Например, их ровесник Виталий Миколенко уже игрок первой команды", - приводит слова Маркевича Galinfo.

Ранее Маркевич рассказал, почему он решил занять пост Главы в 2016 после ухода из Днепра, а не продолжить тренерскую деятельность.