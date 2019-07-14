Моуриньо готов возобновить тренерскую карьеру

Новости спорта: Жозе Моуринью хочет вернуться к работе тренером.

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью признался, что очень хочет вернуться к тренерской работе, но ждет подходящего предложения от клубов.

"Я с нетерпением жду возвращения к работе. И все еще жду предложения от подходящего клуба или подходящего проекта. Сейчас занимаюсь тем, чем хочу. Предпочел бы работать, но мне нравятся и другие виды спорта, и у меня сейчас есть хорошая возможность ими насладиться", - цитирует Моуриньо Sky Sport.

Напомним, что Моуринью покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтед в декабре 2018 года, после чего команду возглавил Оле-Гуннар Сульшер.