Наставник Аталанты - о трансфере Малиновского

Новости спорта: Бронзовые призеры Серии А рассчитывают на украинца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящую сделку с украинским полузащитником Генка Русланом Малиновским. По его словам, игрок хорошо усилит состав перед участием в Лиге чемпионов.

«Наши скауты следили за Малиновским очень долго и делали позитивные выводы. Аталанта не думает дважды, когда можно купить хороших игроков», — цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.com.

«Постараемся найти ему лучшую позицию на поле, ведь он отличается от других наших полузащитников — Де Роона и Фройлера. Он может даже занять место Алехандро Гомеса в качестве атакующего полузащитника. Хорошее усиление перед Лигой чемпионов».

В воскресенье Малиновский прибыл в аэропорт Милана, а уже в понедельник отправится в Бергамо для подписания контракта с Аталантой.

Накануне Джанлука Ди Марцио сообщал, что за своего лидера Генк получит 13,7 миллионов евро. Информацию итальянского журналиста подтвердил президент Аталанты Антонио Перкасси, который заявил, что договоренность по трансферу Малиновского почти достигнута.

Игроком Генка Малиновский стал в январе 2016 года, а спустя полтора года бельгийцы выкупили его контракт у Шахтера за 3 миллиона евро.

В минувшем сезоне Малиновский отыграл за бельгийцев 51 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав столько же результативных передач. Украинец помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

Аталанта прошлый сезон Серии А завершила на 3-м месте и в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.