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Ман Сити уже два дня не может улететь на сбор в Китай

Ман Сити уже два дня не может улететь на сбор в Китай
09:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Рейс "горожан" в Шанхай был перенесен дважды.

Манчестер Сити надеялся вылететь в Шанхай еще в субботу, однако не сумел – как и в воскресенье. Задержка вызвана административными проблемами с турагентом, который организовывал полет, сообщает Sky Sports.

Пока что тренерский штаб и игроки "горожан" (среди которых и Александр Зинченко) остаются в Манчестере в ожидании рейса.

Если Ман Сити улетит в понедельник, то прибудет в Китай примерно во вторник утром. У команды останется чуть более суток для подготовки к полуфиналу Премьер-лига Азия Трофи против Вест Хэма, который начнется в среду в 15:30 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Александр Зинченко.
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