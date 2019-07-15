Ман Сити уже два дня не может улететь на сбор в Китай

Новости спорта: Рейс "горожан" в Шанхай был перенесен дважды.

Манчестер Сити надеялся вылететь в Шанхай еще в субботу, однако не сумел – как и в воскресенье. Задержка вызвана административными проблемами с турагентом, который организовывал полет, сообщает Sky Sports.

Пока что тренерский штаб и игроки "горожан" (среди которых и Александр Зинченко) остаются в Манчестере в ожидании рейса.

Если Ман Сити улетит в понедельник, то прибудет в Китай примерно во вторник утром. У команды останется чуть более суток для подготовки к полуфиналу Премьер-лига Азия Трофи против Вест Хэма, который начнется в среду в 15:30 по киевскому времени.