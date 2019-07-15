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Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера

Карпаты могут подписать экс-капитана Шахтера
10:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер может перейти в "Карпаты".

Бывший игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер может перейти в "Карпаты".

36-летний защитник может усилить львовян, стороны ведут переговоры про контракт.

Напомним, что этим летом Кучер стал свободным агентом. Последние два сезона он выступал за "Кайсериспор".

В Украине защитник наиболее известен по выступлениям за Шахтер (2006-2017), также футболист играл за харьковский Арсенал, донецкий Металлург, Металлист и армянский Бананц. В его активе 56 матчей за сборную Украины.

В прошлом сезоне Кучер в составе Кайсериспора провел 26 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста.

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ФК Карпаты, Футбол, Кучер, Новости футбола.
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