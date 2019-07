Зинченко представил новую форму Ман Сити

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снялся в презентационном видеоролике третьего комплекта игровой формы "горожан". Она будет использоваться в сезоне 2019/20. Презентация состоялась в Шанхае, где манчестерский клуб сыграет на Asia Trophy 2019.

Правда, большинству болельщиков "Ман Сити" эта форма пришлась не по душе. Вот некоторые из комментариев на фан-страницах клуба в соцсетях.

The 2019/20 Manchester City Third Kit being unveiled in Shanghai, modelled by Oleksandr Zinchenko.



