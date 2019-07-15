Зинченко представил новую форму Ман Сити

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снялся в презентационном видеоролике третьего комплекта игровой формы "горожан". Она будет использоваться в сезоне 2019/20. Презентация состоялась в Шанхае, где манчестерский клуб сыграет на Asia Trophy 2019.
Правда, большинству болельщиков "Ман Сити" эта форма пришлась не по душе. Вот некоторые из комментариев на фан-страницах клуба в соцсетях.
The 2019/20 Manchester City Third Kit being unveiled in Shanghai, modelled by Oleksandr Zinchenko.— City Xtra (@City_Xtra) 14 июля 2019 г.
[via @StarSport_my] #MCFCpic.twitter.com/d8zQcM4vqf
Худшая форма "Сити" всех времен
Каким-то невероятным образом форма становится все хуже и хуже. Мне оранжевая казалась нелепой. Но розовая – это вообще отвратительно
Единственное, что делает эту форму привлекательной, так это то, что ее надел Зинченко. А так – не буду ее покупать!
При этом многие болельщики "МанСити", оценивая представленную Зинченко форму, запостили гифки с персонажами, не сумевшими сдержать рвоту.
Как мы писали ранее, Александр Зинченко сменил номер в "МанСити". Теперь вместо № 35 на его спине будет №11. Кстати, футболки с новым номером украинца уже появились в официальном магазине "МанСити", стоимость от 105 долларов.