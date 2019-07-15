Зинченко представил новую форму Ман Сити

Новости спорта: Болельщики чемпионов Англии разнесли в пух и прах экипировку, презентованную одним из лидеров сборной Украины.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко снялся в презентационном видеоролике третьего комплекта игровой формы "горожан". Она будет использоваться в сезоне 2019/20. Презентация состоялась в Шанхае, где манчестерский клуб сыграет на Asia Trophy 2019.

Правда, большинству болельщиков "Ман Сити" эта форма пришлась не по душе. Вот некоторые из комментариев на фан-страницах клуба в соцсетях.

Худшая форма "Сити" всех времен

Каким-то невероятным образом форма становится все хуже и хуже. Мне оранжевая казалась нелепой. Но розовая – это вообще отвратительно

Единственное, что делает эту форму привлекательной, так это то, что ее надел Зинченко. А так – не буду ее покупать!

При этом многие болельщики "МанСити", оценивая представленную Зинченко форму, запостили гифки с персонажами, не сумевшими сдержать рвоту.

Как мы писали ранее, Александр Зинченко сменил номер в "МанСити". Теперь вместо № 35 на его спине будет №11. Кстати, футболки с новым номером украинца уже появились в официальном магазине "МанСити", стоимость от 105 долларов.