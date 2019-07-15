Куарежма отказался переходить в Вулверхэмптон

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Полузащитник стамбульского «Бешикташа» и национальной сборной Португалии Рикарду Куарежма отказался переходить в английский «Вулверхэмптон».

По информации источника, 35-летний португалец доволен своим положением в турецком клубе и намерен доиграть в нем до конца своего контракта, который рассчитан до конца следующего сезона.

Отметим, что в прошлом сезоне Куарежма провел за «Бешикташ» 34 поединка, в которых забил 4 мяча и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вида продлит контракт с «Бешикташем».