Гризманн провел первую тренировку с Барселоной

Новоиспеченный нападающий Барселоны Антуан Гризманн пришел на первую тренировку Барселоны.
На футбольное поле француз пришел в компании соотечественников Самюэлем Умтити и Усманом Дембеле, которые помогут Гризманну скорее освоиться в команде.
French connection— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 15 июля 2019 г.
@samumtiti @AntoGriezmann @Dembouz pic.twitter.com/KYkAnFvP2d
Напомним, что Барселона купила Гризманна у Атлетико за 120 миллионов евро, взяв часть в кредит.
Ранее сообщалось, что Гризманн выбрал игровой номер.