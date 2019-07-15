Гризманн провел первую тренировку с Барселоной

Новости спорта: Французы помогают Гризманну освоиться в стане каталонцев.

Новоиспеченный нападающий Барселоны Антуан Гризманн пришел на первую тренировку Барселоны.

На футбольное поле француз пришел в компании соотечественников Самюэлем Умтити и Усманом Дембеле, которые помогут Гризманну скорее освоиться в команде.

Напомним, что Барселона купила Гризманна у Атлетико за 120 миллионов евро, взяв часть в кредит.

Ранее сообщалось, что Гризманн выбрал игровой номер.