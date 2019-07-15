Новости спорта: Евгений Коноплянка вместо Фенербахче может оказаться в Бешикташе.

Украинский полузащитника Евгений Коноплянка вместо Фенербахче может оказаться в Бешикташе.

Ранее сообщалось о договоренности представителя Коноплянки Фали Рамадани с Фенербахче, а турецкий СМИ даже назвали назвали детали перехода, но стамбульский клуб "охладел" к персоне украинца, поскольку на его позицию был приобретен Гарри Родригеш.

Теперь, по информации турецкого агентства Sabah, Рамадани стал активно вести переговоры с Бешикташем.

По информации источника, трансфер полузащитника Шальке слишком дорогой для турецкого клуба, потому речь идет об аренде игрока.