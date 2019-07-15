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Коноплянка вместо Фенербахче может оказаться в Бешикташе

Коноплянка вместо Фенербахче может оказаться в Бешикташе
14:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Евгений Коноплянка вместо Фенербахче может оказаться в Бешикташе.

Украинский полузащитника Евгений Коноплянка вместо Фенербахче может оказаться в Бешикташе.

Ранее сообщалось о договоренности представителя Коноплянки Фали Рамадани с Фенербахче, а турецкий СМИ даже назвали назвали детали перехода, но стамбульский клуб "охладел" к персоне украинца, поскольку на его позицию был приобретен Гарри Родригеш.

Теперь, по информации турецкого агентства Sabah, Рамадани стал активно вести переговоры с Бешикташем.

По информации источника, трансфер полузащитника Шальке слишком дорогой для турецкого клуба, потому речь идет об аренде игрока.

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ФК Шальке 04, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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