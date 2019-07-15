Неймар прибыл в тренировочный лагерь ПСЖ

Новости спорта: Форвард обсудит с руководством свое опоздание на предсезонный сбор.

Нападающий ПСЖ Неймар приступил к тренировкам с парижской командой. Об этом сообщает L'Equipe.

Бразилец прибыл в тренировочный лагерь парижан утром 15 июля.

В ближайшее время бразилец проведет встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Стороны планируют обсудить опоздание Неймара на предсезонный сбор.

Напомним, что 8 июля Неймар не явился в расположение ПСЖ к старту предсезонной подготовки. СМИ сообщили, что вместо этого он отправился в Барселону для ускорения процесса трансфера в каталонский клуб.

Сообщалось, что ПСЖ оштрафовал бразильца за неявку на сбор команды.