Неймар прибыл в тренировочный лагерь ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар приступил к тренировкам с парижской командой. Об этом сообщает L'Equipe.
Бразилец прибыл в тренировочный лагерь парижан утром 15 июля.
В ближайшее время бразилец проведет встречу со спортивным директором клуба Леонардо. Стороны планируют обсудить опоздание Неймара на предсезонный сбор.
Напомним, что 8 июля Неймар не явился в расположение ПСЖ к старту предсезонной подготовки. СМИ сообщили, что вместо этого он отправился в Барселону для ускорения процесса трансфера в каталонский клуб.
Сообщалось, что ПСЖ оштрафовал бразильца за неявку на сбор команды.