Гризманн: Жаль, что Атлетико так реагирует на мой переход

Новости спорта: Антуан высказался о реакции мадридцев на его трансфер.

Новичок Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал реакцию своего бывшего клуба Атлетико на его переход.

Напомним, руководство "матрасников" собирается подать в суд на каталонцев из-за трансфера французского форварда.

"Мы договорились с Атлетико о новом контракте, но затем ситуация изменилась. Поэтому они должны это принять.

Мне жаль, что Атлетико ведет себя таким образом. Я специально предупредил клуб, чтобы не застать их врасплох и у них была возможность подготовиться", - приводит слова Гризманна ВВС.

Напомним, что Барселона купила француза у Атлетико за 120 миллионов евро, взяв часть в кредит.