Тоттенхэм надеется заполучить Бэйла

Новости спорта: Лондонский клуб готов выплатить за валлийца 60 миллионов евро.

Нападающий сборной Уэльса и Реала Гарет Бэйл может вернуться в Тоттенхэм в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство "шпор" уже сделало официально предложение представителям мадридского клуба. Сообщается, что лондонский клуб готов заплатить за 30-летнего валлийца 60 миллионов евро.

Интересно, что боссы Тоттенхэма готовы приобрести Бэйла только в том случае, если Реал согласится выплачивать половину годового оклада футболиста, которая составляет 8,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бэйл сыграл за Реал 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 6 результативны передач.

Ранее сообщалось, что "сливочные" хотят избавиться от Бэйла, чтобы купить Погба, однако сам нападающий не намерен уходить из мадридского клуба.