Легенды Карпат обыграли ветеранов сборной Украины

Новости спорта: В товарищеском матче ветераны Карпат оказались сильнее ветеранов сборной Украины.

На Арене Львов состоялся товарищеский матч, посвященный 125-летию львовского футбола и 50-летию победы Карпат в Кубке СССР, в котором легенды Карпат сыграли с ветеранами сборной Украины.

Минимальную победу удалось одержать хозяевам.

Легенды Карпат — Ветераны сборной Украины 1:0

Гол: Донец, 68, автогол.

Карпаты: Стронцицкий, Ризнык, Сапуга, Шеремета, Яремчук, Чижевский, Уштан, Гурка, Покладок, Кудинов, Лапко.

На замены выходили: Федецкий, Езерский, Толочко, Вильчанский, Лаба, Мазур, Петрик, Павлиш, Вовчук, Михальчук, Танасюк, Платон, Гринишин.

Украина: Рева, Шершун, Ищенко, Демьяненко, Езерский, Протасов, Максимов, Федецкий, Ротань, Маркевич, Собуцкий.

На замены выходили: Нагорняк, Цихмейструк, Свидерский, Хомин, Бондаренко, Самойлов, Оксимец, Уляницкий, Донец, Мандзюк.