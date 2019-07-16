Динамо проявляет интерес к сенегальскому форварду

Новости спорта: Киевское "Динамо" хотело подписать 25-летнего нападающего "Метца" Опе Нгетту.

Киевское "Динамо" хотело подписать 25-летнего нападающего "Метца" Опе Нгетту, сообщает Lequipe.fr.

Контракт Нгетту с французским клубом истек, поэтому он получал предложения от киевлян, "Нанта" и "Брюгге", но отклонил их.

Как свободный агент Опе решил все же продлить соглашение с "Метцом". Новый контракт будет рассчитан на три года.

Воспитанник французского футбола и игрок сборной Сенегала Нгетту выступал за клубы "Мантес", "Валансьен" и "Метц", состав которого пополнил летом 2016 года. В прошлом сезоне провел за французский клуб 36 матчей во всех турнирах и забил 7 голов.