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Юрченко: Рад перейти в Зарю

Юрченко: Рад перейти в Зарю
16:07 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Новичок Зари Владлен Юрченко прокомментировал свой переход в луганский клуб.

Минувший сезон 25-летний хавбек провел в датском "Вайле", за который сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 голевых передач. До "Вайле" воспитанник "Шахтера" четыре года провел в структуре "Байера", но стать основным игроком не сумел.

"Рад перейти в "Зарю". Со мной связалось руководство клуба, велись переговоры и вот сегодня они успешно завершились, и я подписал контракт. Буду делать все, чтобы помочь "Заре" добиться поставленных целей".

"Познакомился ли с главным тренером? Пока еще не успел, ведь подписал контракт только сегодня. Вечером перед или после тренировки обязательно пообщаемся с Виктором Скрипником".

Официально: Заря подписала Владлена Юрченко

"Цели? Пока еще конкретных целей не ставил, но могу сказать, что они у меня всегда самые высокие. Главное – помогать команде. Стараюсь жить днем сегодняшним, поэтому далеко вперед не заглядываю. Важно выкладываться по максимуму на каждой тренировке и прогрессировать".

"В Премьер-лиге я почти не играл да и было это давно, поэтому пока ничего не могу сказать. Что касается футболка в Германии, то все и так понятно. Тут и говорить нечего! А вот в Дании хороший, силовой, скоростной футбол, который похож на Бундеслигу", – сказал Юрченко.

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ФК Заря, Футбол, Новости футбола, Владлен Юрченко.
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