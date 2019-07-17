Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте

Новости спорта: 26-летний украинский новичок "Аталанты" Руслан Малиновский ежегодно будет зарабатывать в итальянском клубе минимум €1 миллион.

Украинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. На данный момент больше Руслана зарабатывают только Алехандро Гомес — €1,6 миллиона и Дуван Сапата — €1,5 миллиона. По €1 миллиону в год в "Аталанте" получают только Йосип Иличич и Марио Пашалич.

Бергамская зарплата Руслана в 2,5 раза выше, чем "бельгийская" — в "Генке" оклад украинца составлял менее €400 тысяч в год.

Во время переговоров с "Сампдорией" представители Малиновского согласовали личный контракт футболиста, который предусматривал постепенное увеличение зарплаты в последующие сезоны. В "Аталанте" подобного поэтапного увеличения оклада не будет, но Руслан сможет неплохо заработать на бонусах. В частности, украинец может получить большой бонус за каждую последующую квалификацию команды в Лигу чемпионов в годы действия контракта.

Также в соглашении Руслана с "Аталантой" прописаны бонусы за общее число проведенных матчей в стартовом составе. Если Малиновский сыграет с первых минут за бергамасков 50% игр, каждая последующая встреча (даже если футболист проведет на поле всего лишь минуту) будет оплачиваться в размере 5% от общей зарплаты игрока. Возможно, это правило не распространяется на Кубок Италии, но точно распространяется на Серию А и Лигу чемпионов.