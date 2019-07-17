Скачать
Среда, 17.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте

Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
19:43 Сегодня Телеграф footboom Фото: Инстаграм

Новости спорта: 26-летний украинский новичок "Аталанты" Руслан Малиновский ежегодно будет зарабатывать в итальянском клубе минимум €1 миллион.

Украинец станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. На данный момент больше Руслана зарабатывают только Алехандро Гомес — €1,6 миллиона и Дуван Сапата — €1,5 миллиона. По €1 миллиону в год в "Аталанте" получают только Йосип Иличич и Марио Пашалич.

Бергамская зарплата Руслана в 2,5 раза выше, чем "бельгийская" — в "Генке" оклад украинца составлял менее €400 тысяч в год.

Во время переговоров с "Сампдорией" представители Малиновского согласовали личный контракт футболиста, который предусматривал постепенное увеличение зарплаты в последующие сезоны. В "Аталанте" подобного поэтапного увеличения оклада не будет, но Руслан сможет неплохо заработать на бонусах. В частности, украинец может получить большой бонус за каждую последующую квалификацию команды в Лигу чемпионов в годы действия контракта.

Малиновский советовался с Шевченко по поводу перехода в Аталанту

Также в соглашении Руслана с "Аталантой" прописаны бонусы за общее число проведенных матчей в стартовом составе. Если Малиновский сыграет с первых минут за бергамасков 50% игр, каждая последующая встреча (даже если футболист проведет на поле всего лишь минуту) будет оплачиваться в размере 5% от общей зарплаты игрока. Возможно, это правило не распространяется на Кубок Италии, но точно распространяется на Серию А и Лигу чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
02 Усик готовится к бою в Крыму
03 Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
04 Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
05 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь