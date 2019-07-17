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​УПЛ представила проект этических правил для телетрансляторов

​УПЛ представила проект этических правил для телетрансляторов
17:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Однако он не будет внедрен, если клубы не договорятся о едином телевизионном пуле.

Сегодня в Доме футбола состоялось собрание, на котором руководство УПЛ вместе с журналистами обсудило этические правила для телетранслятора чемпионата, а также создание Комитета этики, который следил бы за их выполнением. Football.ua принял участие в данном собрании.

В результате был представлен предварительный проект правил для телетрансляторов, который будет утверждаться на завтрашнем заседании. Однако вопрос даже не будет поднят, если клубы не подпишут контракт о едином телевизионном пуле.

Этические правила

При осуществлении производства сигнала (трансляции) матчей и программ Лицензиат обязуется соблюдать самые высокие этические стандарты.

Лицензиат в связи с его освещением матчей УПЛ обязуется:

В четверг состоится собрание участников УПЛ

- Обеспечивать надлежащее освещение вопросов, которые в новостях и дискуссионных передачах предусматривают объективность и равенство лиц, причастных к спорту и отдельных групп в нем;

- не высказывать мнений и не демонстрировать образ мышления, не соответствующий представлениям о полном равенстве прав и обязательств всех лиц, причастных к спорту;

- не искажать и не скрывать информацию о фактах, которая может противоречить защите истины;

- максимально поддерживать и распространять хорошие практики в области спортивной этики по отношению как к играм и спортивным соревнованиям, так и во все сферы жизни, прямо или косвенно связанные со спортом;

- охранять личную и деловую жизнь всех лиц, причастных к спорту, и не распространять данные или информацию, касающуюся только их, а также как можно полнее и эффективнее восстанавливать истину в случае неверного распространения фактов;

- в целом применять самые высокие из возможных стандартов.

Лицензиат должен относиться к УПЛ, ее должностным лицам и работникам, клубам УПЛ, их должностным лицам, тренерам, медицинскому и административному персоналу, игрокам, должностным лицам матча и стадиона с максимальным и несомненным достоинством и уважением.

Лицензиат должен обеспечить равное отношение ко всем клубам УПЛ. Ни одному Клубу УПЛ не следует отдавать предпочтение или дискриминировать его в программах лицензиата про УПЛ.

Лицензиат не может манипулировать новостями и анализом в ущерб УПЛ, Клубам, или намеренно выставлять некоторые клубы в более выгодном свете, чем другие.

Эти правила распространяются на всех сотрудников, подрядчиков Лицензиата, в том числе, но без ограничений — на комментаторов матчей, экспертов, аналитиков, ведущих программ, журналистов и редакторов, независимо от того, в какой форме соответствующие лица привлечены к освещению соревнований УПЛ и клубов.

В случае нарушения Лицензиатом обязательств, предусмотренных настоящим пунктом соглашения, Лицензиат обязан уплатить УПЛ штраф в размере ___% Цены соглашения за каждый случай нарушения. Все спорные ситуации по определению нарушения Лицензиатом таких обязательств будут передаваться на рассмотрение независимого органа / организации, совместно определенного УПЛ и Лицензиатом. Такой орган / организация должны иметь высокую репутацию и профессиональный авторитет в вопросах журналистской этики и стандартов журналистской деятельности. Решение такого органа / организации будут обязательными и окончательными для УПЛ и лицензиата.

В случае систематических грубых нарушений этих правил Лицензиатом, УПЛ имеет право на досрочное расторжение Соглашения.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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