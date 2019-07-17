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Манчестер Сити Зинченко разгромил Вест Хэм Ярмоленко (Видео)

Манчестер Сити Зинченко разгромил Вест Хэм Ярмоленко (Видео)
18:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня в китайском Нанкине "Манчестер Сити" в рамках Premier League Asia Trophy-2019 обыграл "Вест Хэм".

В матче принимали украинские легионеры клубов – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. Оба вышли на замену во втором тайме – на 62-й и 46-й минутах соответственно.

"Манчестер Сити" - "Вест Хэм" - 4:1

Голы: 0:1 – Нобл (26, с пенальти), 1:1 – Давид Сильва (34), 2:1 – Нмеча (35, с пенальти), 3:1 – Стерлинг (59), 4:1 – Стерлинг (52).

Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер

"Ман Сити": Браво, Данило (Уокер, 62), Анхелиньо (Зинченко, 62), Лапорт (Стоунз, 62), Харвуд-Беллис, Родри (Гарсия, 69), Давид Сильва (к) (Бернарду Силва, 46), Дойл (Гюндоган, 62), Бернабе (Сане, 46), Поведа (Стерлинг, 46), Нмеча (де Брюйне, 46).

"Вест Хэм": Роберто, Фредрикс, Диоп, Огбонна, Джонсон, Райс (Санчес, 46), Нобл (к), Уилшер (Снодграсс, 46), Лансини, Андерсон (Ярмоленко, 46), Антонио (Чичарито, 46).

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ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Видео, Новости футбола.
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