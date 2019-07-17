Скачать
Среда, 17.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Украинка Федина заняла 4 место на ЧМ-2019 в произвольной программе синхронисток
Украинка Федина заняла 4 место на ЧМ-2019 в произвольной программе синхронисток
Юрченко: Рад перейти в Зарю
Юрченко: Рад перейти в Зарю
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер

Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер
17:45 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Лондонцы усилились 25-летним форвардом Себастьяном Аллером.

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Себастьян Аллер перешел в Вест Хэм. Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Контракт 25-летнего француза с лондонским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что трансфер Аллера стал рекордным в истории клуба - это подписание обошлось Вест Хэму в 45 миллионов фунтов (примерно 50 млн евро).

Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)

Ранее звание самого дорогого приобретения "молотобойцев" принадлежало хавбеку Фелипе Андерсону, который перешел в Вест Хэм за 41 млн фунтов (45 млн евро) в 2018-м году.

В минувшем сезоне Аллер провел в чемпионате Германии 29 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Себастьян Аллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
02 Усик готовится к бою в Крыму
03 Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
04 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
05 Павлов: Принято правильное решение вернуть в чемпионат Украины 16 команд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь