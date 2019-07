Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Себастьян Аллер перешел в Вест Хэм. Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Контракт 25-летнего француза с лондонским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что трансфер Аллера стал рекордным в истории клуба - это подписание обошлось Вест Хэму в 45 миллионов фунтов (примерно 50 млн евро).

