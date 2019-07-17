Клуб Ярмоленко совершил исторический трансфер

Новости спорта: Лондонцы усилились 25-летним форвардом Себастьяном Аллером.

Нападающий франкфуртского Айнтрахта Себастьян Аллер перешел в Вест Хэм. Об этом сообщает пресс-служба "молотобойцев".

Контракт 25-летнего француза с лондонским клубом рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на один сезон.

Сообщается, что трансфер Аллера стал рекордным в истории клуба - это подписание обошлось Вест Хэму в 45 миллионов фунтов (примерно 50 млн евро).

Our new Third Kit is pure

Like what you see? pic.twitter.com/ydE80IT7sM — West Ham United (@WestHamUtd) 17 июля 2019 г.

Ранее звание самого дорогого приобретения "молотобойцев" принадлежало хавбеку Фелипе Андерсону, который перешел в Вест Хэм за 41 млн фунтов (45 млн евро) в 2018-м году.

В минувшем сезоне Аллер провел в чемпионате Германии 29 матчей, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.