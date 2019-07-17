Восемь игроков Динамо травмировались на сборах

Новости спорта: Недавно "Динамо" вернулось со сборов в Австрии.

Известный журналист Игорь Цыганик заявил, что сразу 8 игроков команды вернулись со сборов с травмами.

"У "Динамо" со сбора приехало восемь травмированных футболистов. Это большая проблема для тренерского штаба. В чем причина? Пока тяжело делать выводы. Старт сезона будет сложным для "Динамо".

Главное, что травмировался основной форвард киевлян, на которого рассчитывал Хацкевич - Фран Соль. Он выбыл минимум на две недели. Скорее всего, он пропустит поединок за Суперкубок Украины. Скорее всего, вместо него будет играть Беседин, а у Соля снова проблемы. Его настроение должно помочь команде, но на старте сезона он, скорее всего, не сыграет", - заявил Цыганик.

Соль перешел в "Динамо" из нидерландского "Виллема ІІ" минувшей зимой, но практически всю весеннюю часть сезона пропустил из-за травмы. Он вернулся в игру в начале июля в матче с "Олимпиакосом".