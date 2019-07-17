Скачать
Среда, 17.07.2019
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Стало известно, где и когда проведет свой следующий бой Митрофанов
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Сборная Украины U-20 уступила Франции в 1/8 финала Евробаскета
Манчестер Сити Зинченко разгромил Вест Хэм Ярмоленко (Видео)
Манчестер Сити Зинченко разгромил Вест Хэм Ярмоленко (Видео)
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины
Динамо - Шахтер: стало известно, какой канал покажет матч за Суперкубок Украины

Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)

Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)
18:43 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Манчестер Юнайтед разгромил Лидс Юнайтед в контрольном матче. Смотрите видеообзор игры.

В рамках предсезонного турне в Австралии прошло знаменитое "противостояние Роз". "Красные дьяволы" не оставили шанса своему сопернику, отгрузив в ворота Лидса сразу четыре безответных гола.

Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед 4:0

Голы: Гринвуд, 7, Рашфорд, 27, Джонс, 51, Мартиаль, 69.

Манчестер Сити Зинченко разгромил Вест Хэм Ярмоленко (Видео)

Манчестер Юнайтед 1-й тайм: Ромеро — Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Рохо — МакТоминей, Погба — Рашфорд, Мата, Джеймс — Гринвуд.

Манчестер Юнайтед 2-й тайм: Ж. Перейра — Далот, Джонс, Смоллинг, Янг — Матич (Гарнер, 78), А. Перейра — Чонг, Гомес, Лингард — Мартиаль.

Следующий матч манкунианцы проведут против Интера в рамках Международного Кубка Чемпионов.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, ФК Лидс, Новости футбола, Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей квалификации 16 июля
02 Усик готовится к бою в Крыму
03 Легендарного боксера насмерть сбил автомобиль
04 Партнеры по Вест Хэму устроили Ярмоленко ледяной душ (Видео)
05 Лунин: Шахтер делал предложение уже в конце сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь