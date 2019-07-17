Манчестер Юнайтед разгромил Лидс (Видео)

В рамках предсезонного турне в Австралии прошло знаменитое "противостояние Роз". "Красные дьяволы" не оставили шанса своему сопернику, отгрузив в ворота Лидса сразу четыре безответных гола.
Манчестер Юнайтед - Лидс Юнайтед 4:0
Голы: Гринвуд, 7, Рашфорд, 27, Джонс, 51, Мартиаль, 69.
Манчестер Юнайтед 1-й тайм: Ромеро — Ван-Биссака, Байи, Линделеф, Рохо — МакТоминей, Погба — Рашфорд, Мата, Джеймс — Гринвуд.
Манчестер Юнайтед 2-й тайм: Ж. Перейра — Далот, Джонс, Смоллинг, Янг — Матич (Гарнер, 78), А. Перейра — Чонг, Гомес, Лингард — Мартиаль.
Следующий матч манкунианцы проведут против Интера в рамках Международного Кубка Чемпионов.