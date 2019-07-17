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Форвардом сборной Украины заинтересовались клубы Серии А

Форвардом сборной Украины заинтересовались клубы Серии А
19:01 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта: Бельгийцы оценивают украинца Романа Яремчука в 10 миллионов евро.

Украинский нападающий Гента Роман Яремчук попал в сферу интересов нескольких клубов Бундеслиги и Серии А. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы Цыганык LIVE.

В частности игроком сборной Украины заинтересован франкфуртский Айнтрахт, который этим летом потерял двух форвардов — Луку Йовича и Себастьена Алле. Также Цыганык подтвердил интерес к Яремчуку со стороны Галатасарая.

По информации журналиста, Гент готов продать украинца за 10 миллионов евро. Контракт Яремчука с бельгийским клубом истекает в июне 2021 году.

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В минувшем сезоне нападающий провел за Гент 45 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 3 результативные передачи.

Гент по итогам прошлого сезона занял 5-е место в чемпионате Бельгии и не попал в Лигу Европы.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук, ФК Гент.
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