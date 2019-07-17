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Вернидуб: Неправильно обвинять Ракицкого в сепаратизме

Вернидуб: Неправильно обвинять Ракицкого в сепаратизме
21:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Заря

Новости спорта: Юрий Вернидуб считает, что у Ярослава Ракицкого есть свои "мухи в голове".

Бывший главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб высказался касательно трансфера украинского центрбека из донецкого Шахтера в питерский Зенит.

Говорят, что Ракицкий - сепаратист? Неправильно так обвинять. У каждого есть свои жизнь и понимание. Когда он переходил, то все понимал. Я не могу так назвать человека, потому что я его прекрасно знаю.

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Нет, мы с ним не общались каждый день, но я знаю этого футболиста. Это нормальный человек, нормальный парень. Есть там у него, наверное, свои мухи в голове, но это у каждого есть. У меня их не меньше, чем у него", - отмечает наставник.

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Юрий Вернидуб, Футбол, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
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