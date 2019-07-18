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Десна подписала экс-форварда Олимпика

Десна подписала экс-форварда Олимпика
12:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Черниговский клуб пополнился очередным новичком.

Десна подписала экс-нападающего Олимпика Максима Дегтярева, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Детали контракта форварда с черниговской командой не разглашаются. Предыдущим клубом Дегтярева был Олимпик, но в начале июля дончане объявили о расставании с игроком.

Максим Дегтярев присоединился к Олимпику в июле 2018 года, с того времени сыграв за дончан 30 поединков и забив 8 голов.

Форвард стал очередным новичком Десны — в конце июня черниговский клуб объявил об аренде защитника Шахтера и чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Ефима Конопли. Также Десна подписала защитника Волыни Артура Западню, хавбека Динамо Владислава Калитвинцева, полузащитника СК Днепр-1 Ореста Кузыка и защитника СКА-Хабаровска Виталия Приндету,

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Десна в первом туре нового сезона в чемпионате Украины сыграет дома против ПФК Львов. Матч состоится 31 июля.

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ФК Олимпик, Футбол, Новости футбола, Максим Дегтярев.
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