Десна подписала экс-форварда Олимпика

Новости спорта: Черниговский клуб пополнился очередным новичком.

Десна подписала экс-нападающего Олимпика Максима Дегтярева, гласит заявление на официальном сайте клуба.

Детали контракта форварда с черниговской командой не разглашаются. Предыдущим клубом Дегтярева был Олимпик, но в начале июля дончане объявили о расставании с игроком.

Максим Дегтярев присоединился к Олимпику в июле 2018 года, с того времени сыграв за дончан 30 поединков и забив 8 голов.

Форвард стал очередным новичком Десны — в конце июня черниговский клуб объявил об аренде защитника Шахтера и чемпиона мира в составе сборной Украины U-20 Ефима Конопли. Также Десна подписала защитника Волыни Артура Западню, хавбека Динамо Владислава Калитвинцева, полузащитника СК Днепр-1 Ореста Кузыка и защитника СКА-Хабаровска Виталия Приндету,

Десна в первом туре нового сезона в чемпионате Украины сыграет дома против ПФК Львов. Матч состоится 31 июля.