Милан в ближайшее время может купить Модрича

Новости спорта: Обладатель Золотого мяча уже обговаривал это с руководителем итальянского клуба.

Итальянский «Милан» рассматривает вариант приобретения хавбека «Реала» Луки Модрича. По информации Sky Sports Italia, клуб планирует провести официальные переговоры с хорватом после возвращения из турне по США.

Как сообщает источник, одним из главных факторов возможного перехода могут стать хорошие личные отношения Модрича с одним из руководителей «Милана», его соотечественником Звонимиром Бобаном.

Стоит отметить, что в случае подписания контракта, «Милану» придется платить хавбеку как минимум 12,5 миллионов евро в год, которые футболист сейчас получает в «Реале».

Напомним, экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко признался в том, что будет скучать за старым домашним стадионом клуба, ведь «Милан» с «Интером» уже представили проект новой футбольной арены.