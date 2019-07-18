Сегодня Заря узнает соперника по квалификации Лиги Европы

Новости спорта: В Лиге Европы в четверг, 18 июля, состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда.

Соперник луганской "Зари", которая стартует со второго отборочного этапа турнира, определится в Подгорице (Черногория), где "Будучность" сыграет с эстонским клубом "Транс".

Первый поединок в Раквере завершился выездной победой "Будучности" со счетом 2:0.

Матчи второго квалификационного этапа пройдут 25 июля и 1 августа. Первую встречу "Заря" будет играть на выезде.

Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором стартует ФК "Мариуполь", пройдет 22 июля (матчи 8 и 15 августа).

Бронзовый призер Премьер-лиги Украины "Александрия" начнет выступление в групповом раунде турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

Напомним, финал Лиги Европы УЕФА 27 мая 2020 года будет принимать Гданьск (Польша).