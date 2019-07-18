Рафаилов: Единый пул необходим, но не на условиях каналов Футбол

Новости спорта: Генеральный директор луганской Зари Сергей Рафаилов написал пост в Facebook, в котором рассказал о ситуации с единым телепулом.

"Сегодня состоится очередное собрание клубов УПЛ, на котором будут продавливать идею создания телевизионного пула уже с этого чемпионата. И, наверное, определенная работа среди некоторых противников уже проведена. Хотя все клубы понимают, что единый пул необходим, но не в том виде и не на тех условиях, которые предлагают УПЛ и каналы Футбол.

У меня есть к продвигателям этой идеи несколько вопросов, на которые я не получаю ответы: откуда взялась цифра, которую они предлагают клубам, что делать с договорами, которые уже есть у клубов, как будет меняться контракт и сумма после расширения УПЛ до 14, а потом 16 команд, предусмотрена ли процедура изменения суммы контракта в зависимости от успешности или неуспешности проекта и др.

И еще хочу рассказать, в чем же на самом деле проблема. У ТРК Украина новый гендиректор, которому поставлена задача сделать ТРК если не прибыльным, то хотя бы максимально снизить убытки. А каналы Футбол – это и есть те самые убытки, особенно после того, как они не смогли приобрести права на трансляции матчей топовых чемпионатов. Да Денисов и сам об этой убыточности не один раз говорил.

Что они хотят сделать? Полностью уничтожить бесплатный показ украинского футбола по телевидению, убрать трансляции из кабельных сетей, установить цену на возможность смотреть матчи чемпионата за 100–150 грн в месяц. И это только на начальном этапе. И, наверное, чтобы смотреть необходимо будет покупать телезрителям дополнительное оборудование. Хотел бы спросить, готовы ли клубы предложить этот вариант своим болельщикам?", - написал Рафаилов.