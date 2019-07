Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом

Защитник Аякса Матейс де Лигт перешел в Ювентус. Нидерландский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "бьянконери", который рассчитан до июня 2024 года. Сумма трансфера составила около 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет.

Де Лигт является воспитанником Аякса, дебютировав в первой команде в августе 2016-го. В минувшем сезоне центрбек провел 55 поединков в футболке "бело-красных", отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Hello as a little boy, #GoldenBye as a captain.#ForTheFuture pic.twitter.com/SuMYHk0CfO