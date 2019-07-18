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Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом

Аякс трогательно попрощался с Де Лигтом
12:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Матейс Де Лигт стал игроком Ювентуса.

Защитник Аякса Матейс де Лигт перешел в Ювентус. Нидерландский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "бьянконери", который рассчитан до июня 2024 года. Сумма трансфера составила около 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет.

Де Лигт является воспитанником Аякса, дебютировав в первой команде в августе 2016-го. В минувшем сезоне центрбек провел 55 поединков в футболке "бело-красных", отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

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На прощание Аякс посвятил де Лигту видео, в котором вспомнил, как он прошел путь от появления в клубе до того, как стал капитаном

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ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Матейс Де Лигт.
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