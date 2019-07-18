В следующем сезоне УПЛ не будет 14 команд

Новости спорта: Клубы УПЛ отказались от расширения лиги в следующем сезоне, но через один намерены расширить чемпионат сразу до 16 участников.

Сегодня, в Доме футбола в Киеве, прошло общее заседание клубов, на котором решались ряд вопросов. Одна из главных тем — формат чемпионата.

Источники Football.ua сообщают, что клубы украинской Премьер-лиги на данный момент не поддержали инициативу Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола о расширении УПЛ до 14 команд в следующем сезоне.

Отметим, что УПЛ может вернуться к вопросу расширения количества участников в сезоне-2020/21 и снова обсудить этот вопрос с клубами.

Тем не менее, на данный момент ситуация такова, что в кампании-2020/21 участие в Премьер-лиге будут принимать 12 клубов, которые после двух кругов разделятся на две шестерки.

При этом через сезон (с кампании-2021/22) в УПЛ снова будут выступать сразу 16 участников.