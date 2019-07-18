Клубы УПЛ не смогли договориться о едином ТВ-пуле

Новости спорта: Четверо участников Премьер-лиги не захотело, чтобы их домашние игры показывали телеканалы Футбол.

На собрании клубов УПЛ за создание единого телевизионного пула проголосовало семь клубов, а четыре высказались против. Не присутствовала на собрании ФК Александрия, поэтому ее голос не был занесен в протокол. Однако, ранее позиция клуба была положительной относительно единого телевизионного пула.

В результате, решение не было принято, и в следующем сезоне чемпионат будет транслироваться на разных каналах.

Предположительно, против выступили Динамо, Заря, Днепр-1 и Десна. Их домашние матчи будет транслировать медиахолдинг 1+1, а на игры остальных восьми участников главным претендентом являются телеканалы Футбол.