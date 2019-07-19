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Защитник Шахтера заинтересовал Тоттенхэм

Защитник Шахтера заинтересовал Тоттенхэм
00:11 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Защитник "Шахтера" Исмаили попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

По данным Сalciomercato.com, "шпоры" подыскивают игрока на правый фланг обороны после ухода из клуба Кирана Триппьера.

Фаворитом для боссов "Тоттенхэма" является капитан "Ромы" Алессандро Флоренци, но в шорт-лист также входит Эльсеид Хюсай из "Наполи" и Исмаили из "Шахтера".

Отметим, что родной позицией для Исмаили является левый фланг обороны, а потому каким образом бразилец попал в сферу интересов "шпор", ищущих усиление для противоположной "бровки", не совсем понятно.

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В то же время ранее сообщалось об интересе "Ромы" к Исмаили. Не исключено, что в случае возможной продажи Флоренци в "Тоттенхэм" римляне как раз изыщут необходимые средства, чтобы осуществить переход бразильца из "Шахтера", договориться по трансферу которого "волкам" с "горняками" ранее не удалось.

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ФК Шахтер, ФК Тоттенхэм, Футбол, Исмаили, Новости футбола.
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