Скачать
Четверг, 18.07.2019
Клубы УПЛ не смогли договориться о едином ТВ-пуле
Клубы УПЛ не смогли договориться о едином ТВ-пуле
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Гвоздик и Бетербиев проведут объединительный бой
Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
Зеленский посетил тренировочный лагерь Ломаченко
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)
Арсенал минимально обыграл Баварию на Международном кубке чемпионов (Видео)

ПСЖ принял решение по Неймару

ПСЖ принял решение по Неймару
19:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: По информации СМИ, уход бразильца из парижского клуба неизбежен.

Руководство "Пари-Сен-Жермен" согласно расстаться с форвардом команды Неймаром, сообщает Sport.es.

По информации источника, уход бразильца из парижского клуба неизбежен. В стане чемпиона Франции пришли к выводу, что лучшим решением из сложившейся ситуации станет продажа футболиста, который ранее заявил о желании сменить команду. Предпочтительным для 27-летнего нападающего остаётся вариант с возвращением в "Барселону". Поэтому "ПСЖ" уже начал обсуждать с сине-гранатовыми условия возможного трансфера, которые бы устроили оба клуба.

Неймар может перейти в Ювентус

Неймар перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Американский боксер Хэйни готов сеять хаос в весе Ломаченко
02 Экс-тренер Кличко назвал лучших супертяжей современности
03 Стала известна зарплата Малиновского в Аталанте
04 Теофимо Лопес вызвал на бой Ломаченко
05 Абель Санчес о дебютном сопернике Гассиева в хевивейте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь