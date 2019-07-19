Барселона сделала еще одно предложение по Неймару

Новости спорта: Каталонцы сделали еще один шаг для покупки Неймара.

Барселона не теряет надежд вернуть в свое расположение Неймара. Ранее каталонцы предлагали за бразильца 40 миллионов евро плюс Коутиньо и Дембеле, но парижане отказали.

Теперь же Барселона увеличила предложение до 100 миллионов евро плюс два игрока на выбор — сообщает Sky.

В список предложенных исполнителей входят Коутиньо, Дембеле, Семеду, Ракитич и Малком. Проблемой является то, что Коутиньо и Ракитич не хотят переходить в ПСЖ. Усман Дембеле тоже сомневается в целесообразности такого трансфера — сообщает источник.

Стоит сказать, что руководство ПСЖ оценивает Неймара в 250 миллионов евро, а Леонардо заявлял, что игрока отпустят, если поступит достойное предложение.