Винисиус и Родриго заявлены за резервную команду Реала

Новости спорта: Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс смогут помочь Кастилье, которую возглавляет Рауль.

Родриго присоединился к команде только этим летом, хотя о его трансфере договорились раньше. Бразилец не мог быть заявлен за основную команду до натурализации Вальверде.

Винисиус Жуниор, в свою очередь, в прошлом сезоне был одним из лидеров "сливочных", но покупка Азара осложняет жизнь молодого бразильца.

Согласно правилам Ла Лиги Родриго не будет иметь никаких проблем с кочеванием из одной команды в другую при необходимости (если все-таки будет заявлен за первую), ведь игроки не старше 18 лет могут быть зарегистрированы в молодежной команде и сколько угодно выступать за первую.

Винисиус же уже достиг девятнадцатилетия и если проведет 10 матчей за основную команду, то больше не сможет выступать за молодежную.