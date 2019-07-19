Лига Европы: результаты матчей 18 июля

Новости спорта: Состоялись оставшиеся ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Вчера, 18 июля, состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Напомним, что ранее уже вышли в следующий этап Чукарички, Клаксвик, софийский ЦСКА и Чихура.

Лига Европы. Первый квалификационный раунд. Ответные матчи

Результаты матчей:

Тобол (Казахстан) – Женесс (Люксембург) 1:1 (первый матч – 0:0)

Кайрат Алматы (Казахстан) – Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1 (первый матч – 2:1)

Македония ГП (Северная Македония) – Алашкерт (Армения) 0:3 (первый матч – 1:3)

Теута (Албания) – Вентспилс (Латвия) 1:0 (первый матч – 0:3)

Интер Турку (Финляндия) – Брондбю (Дания) 2:0 (первый матч – 1:4)

Левадия (Эстония) – Стьярнан (Исландия) 3:2 (дополнительное время) (первый матч – 1:2)

РоПС (Финляндия) – Абердин (Шотландия) 1:2 (первый матч – 1:2)

РФС (Латвия) – Олимпия (Словения) 0:2 (первый матч – 3:2)

Университатя Крайова (Румуния) – Сабаил (Азербайджан) 3:2 (первый матч – 3:2)

Динамо Минск (Беларусь) – Лиепая (Латвия) 1:2 (первый матч – 1:1)

Левски (Болгария) – Ружомберок (Словакия) 2:0 (первый матч – 2:0)

Аполлон (Кипр) – Кауно Жальгирис (Литва) 4:0 (первый матч – 2:0)

Вадуц (Лихтенштейн) – Брейдаблик (Исландия) 2:1 (первый матч – 0:0)

Жальгирис (Литва) – Гонвед (Венгрия) 1:1 (первый матч – 1:3)

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) – Академия Пандев (Северная Македония) 3:0 (первый матч – 3:0)

Краковия (Польша) – Дунайська Стреда (Словакия) 2:2 (дополнительное время) (первый матч – 1:1)

Милсами (Молдова) – Стяуа (Румыния) 1:2 (первый матч – 0:2)

Нефтчи (Азербайджан) – Сперанца (Молдова) 6:0 (первый матч – 3:0)

Петрокуб (Молдова) – АЕК Ларнака (Кипр) 0:1 (первый матч – 0:1)

Торпедо Кутаиси (Грузия) – Ордабасы (Казахстан) 0:2 (первый матч – 0:1)

Хеугесунн (Норвегия) – Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1 (первый матч – 1:0)

Прогрес Нидеркорн (Люксембург) – Корк Сити (Ирландия) 1:2 (первый матч – 2:0)

УЕ Энгордани (Андорра) – Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1 (первый матч – 0:6)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) – Лячи (Албания) 1:0 (первый матч – 1:1)

Торсхавн (Фарерские острова) – Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3 (первый матч – 0:2)

Кукеси (Албания) – Дебрецен (Венгрия) 1:1 (первый матч – 0:3)

Мура (Словения) – Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3 (первый матч – 0:2)

Норрчепинг (Швеция) – Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1 (первый матч – 2:0)

Хайдук (Хорватия) – Гзира (Мальта) 1:3 (первый матч – 2:0)

Хибернианс (Мальта) – Шахтер Солигорск (Беларусь) 0:1 (первый матч – 0:1)

Витебск (Беларусь) – КуПС (Финляндия) 1:1 (первый матч – 0:2)

Шкупи (Северная Македония) – Пюник (Армения) 1:2 (первый матч – 3:3)

Фехервар (Венгрия) – Зета (Черногория) 0:0 (первый матч – 5:1)

Баллимина (Северная Ирландия) – Мальме (Швеция) 0:4 (первый матч – 0:7)

Будучность (Черногория) – Нарва (Эстония) 4:1 (первый матч – 2:0)

Домжале (Словения) – Бальцан (Мальта) 1:0 (первый матч – 4:3)

Килмарнок (Шотландия) – Конна Куэй (Уэльс) 0:2 (первый матч – 2:1)

Раднички Ниш (Сербия) – Флора (Эстония) 2:2 (первый матч – 0:2)

Рейнджерс (Шотландия) – Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0 (первый матч – 4:0)

КР Рейкьявик (Исландия) – Мольде (Норвегия) 0:0 (первый матч – 1:7)

Легия (Польша) – ФК Европа (Гибралтар) 3:0 (первый матч – 0:0)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Бранн (Норвегия) 2:1 (первый матч – 2:2)

Спартак Трнава (Словакия) – Радник Биелина (Босния и Герцеговина) 2:0, по пенальти 3:2 (первый матч – 0:2)