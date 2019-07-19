Ибрагимович сравнил себя с Феррари

Новости спорта: Златан Ибрагимович считает себя гораздо лучше других игроков в MLS.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович считает себя гораздо лучше других игроков в MLS.

Шведский футболист сравнил себя с Феррари, а своих партнеров по лиге - с Фиатом.

"Давайте честно - MLS не соответствует европейскому уровню. Раньше я играл с футболистами своего уровня или близкими к нему, и это делало игру конкурентной. Здесь же я как Феррари среди Фиатов. Но произойти может что угодно: Фиат может стать Феррари и наоборот - Феррари может стать Фиатом. Здесь все непредсказуемо", - цитирует Ибрагимовича A Bola со ссылкой на ESPN.

В этом сезоне Ибрагимович провел 16 матчей, забив 13 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович попал в список лучших спортсменов года.