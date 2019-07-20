Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)
Диллиан Уайт - Оскар Ривас: результаты взвешивания (Видео)
Алжир минимально победил Сенегал в финале Кубка африканских наций
Алжир минимально победил Сенегал в финале Кубка африканских наций
Стаховский пробился в парный полуфинал турнира в Ньюпорте
Стаховский пробился в парный полуфинал турнира в Ньюпорте

Зидан определился с линией нападения Реала на сезон 2019/20

Зидан определился с линией нападения Реала на сезон 2019/20
07:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился, кто в предстоящем сезоне будет играть в нападении мадридской команды.

Как сообщает Marca, французский специалист при схеме 4-3-3 будет в атаке использовать новичка "Реала" Эдена Азара, а также Винисиуса Жуниора и Карима Бензема.

При этом бельгийский футболист будет использоваться на левом фланге, бразилец на правом, а Бензема будет в роли наконечника атаки. Меньше игрового времени, по данным издания, будут получать Лука Йович, Марко Асенсио, Гарет Бэйл и Иско.

Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол

В настоящее время подопечные Зидана готовятся в зарубежном турне к серии контрольных матчей. В туре по США и Канаде "Реал" сыграет с мюнхенской "Баварией" (21 июля), лондонским "Арсеналом" (24 июля) и "Атлетико" (Мадрид) (27 июля).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Зинедин Зидан, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой
02 Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику
03 Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
04 Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкина
05 Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь