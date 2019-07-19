Футболисты Ньюкасла оказались в эпицентре уличной драки (Видео)

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21:41 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джонджо Шелви и Карл Дарлоу оказались участниками инцидента в одном из английских ресторанов.

Полузащитник "Ньюкасл Юнайтед" Джонджо Шелви и его партнёр по команде вратарь Карл Дарлоу стали участниками конфликта, сообщает Daily Mail.

Инцидент случился в одном из ресторанов города Морпет (Англия) незадолго до вылета "сорок" на предсезонное турне в Китай. Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос). Хавбек ответил обидчику фразой "Возвращайся домой, крестьянин". После этого между участниками конфликта завязалась потасовка, в которой наиболее активное участие принимал Дарлоу.

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В "Ньюкасле" отказались комментировать инцидент, однако, по словам издания, клуб обязательно проведёт собственное расследование событий.

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Футбол, Джонджо Шелви, Новости футбола.
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