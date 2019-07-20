Неймар назвал лучшего футболиста в чемпионате Франции

Новости спорта: Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар назвал Набиля Фекира лучшим футболистом французского чемпионата, против которого ему довелось играть.

"Лучший футболист Лиги 1, против которого я играл? Мне нравится Фекир из „Лиона“. Мне импонирует стиль его игра", — приводит слова Неймара OhMyGoalUS.

В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач.

Неймар перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.