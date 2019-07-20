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Судьба Фернандо в Шахтере под вопросом

Судьба Фернандо в Шахтере под вопросом
19:39 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Возможные варианты развития карьеры полузащитника донецкого Шахтера Фернандо.

Фернандо дос Сантос Педро, более известный украинскому болельщику по своему первому имени, стал игроком донецкого Шахтера в период летнего межсезонья 2018 года. Воспитанник клуба Палмейрас успел сыграть за команду своего "футбольного детства" всего две официальных игры, отметившись одним забитым мячом. Добавились в его послужной список также и два выхода в футболке национальной сборной среди юношей до 20 лет, и вот — чемпион Украины вынужден выплатить "поросятам" круглую сумму в 5,5 млн евро, по данным портала Transfermarkt.

По началу дела у юного игрока шли довольно неплохо. Первый гол в оранжево-черной футболке он забил спустя четыре дня после дебютной игры в УПЛ, огорчив голкипера Арсенал-Киев Сергея Ситало. Тот поединок закончился уверенной победой "горняков" со счетом 3:0 и ничто не предвещало беды для Фернандо.

Следующим серьезным рубежом стал дебют в Лиге чемпионов, розыгрыш которой в сезоне-2018/19 оказался крайне непростым для Шахтера и всей Украины. А затем, был тот самый матч 1/8 финала национального Кубка против донецкого Олимпика. Неудачно поставленная на газон ОСК "Металлист" нога стоила бразильцу долгих 6 недель реабилитации, по истечению которых как раз завершился календарный футбольный год.

Заявка Шахтера на новый сезон УПЛ

Вернуть былые кондиции атакующий полузащитник так и не сумел, а на тренерском посту Шахтера произошла рокировка. На место Паулу Фонсеки пришел его соотечественник — Луиш Каштру, ключевым решением которого за первый месяц работы на новом посту стало изменение всего рисунка игры Шахтера.

Как показали первые два тренировочных сбора, перемены затрагивают исполнителей не только в положительном ключе. Фамилии не пропущенных через тренерское "сито" игроков уже совсем скоро пополнят новостные ленты трансферного рынка, однако наиболее болезненным видится возможный уход именно молодых игроков.

В чем именно проблема, давайте разбираться. Далеко не ключевым фактором в возможных проблемах Фернандо в дальнейшей его карьере в стане "горняков" видится сама смена формации в угоду 4-1-4-1. Позиция крайнего полузащитника, как видим, из перечня доступных вариантов никуда не пропала. В чем же дело?! Все просто. Шахтер меняет не только расстановку игроков на поле — чемпион Украины начал глубинные изменения в подходе к построению в атаке.

И вот как раз в этом аспекте фигура Фернандо серьезно выделяется на фоне всех остальных. Луиш Каштру, как это можно было уже заметить по тренировочному процессу, приверженец строго порядка внутри команды. Имеет это и отображение на футбольном поле. В контрольных поединках "горняки" не позволяли себе ни секунды расслабленных действий, все внимание каждого из исполнителей было исключительно на мяче и находившихся неподалеку партнерах и соперниках.

Не позволялись и вольные перемещения по футбольному полю, разве что Марлос и Соломон играли в присущей им манере — процесс отбирания скрипки у скрипача мог с легкостью подорвать авторитет нового наставника среди подопечных, так что Каштру дал свободу в действиях тем исполнителям, которые в ней нуждаются. Естественно, главный тренер "попросил" что-то взамен. Необходимым ему результатом действий игроков стали моменты у ворот соперника. Заметим, Шахтер теперь уделяет намного больше внимания именно нанесению ударов в завершении комбинаций — пас ради самого факта паса теперь является не актуальной темой для "горняков".

И здесь имеются претензии к самому Фернандо. Бразилец активен, как и всегда, однако качеств плеймейкера ему явно не хватает. Импульсивные рывки в отдельных зонах, в чем он так хорош, не попадают в спектр потребностей главного тренера. Фернандо даже попробовали перевести в линию атаки, но и тут незадача — играть на "чистых" мячах ему не дают находящиеся рядом опекуны из центра обороны соперника, а создавать себе зоны удачными рывками за спину оппонентам ему удается на порядок меньше, чем Сикану.

Как видим, даже ситуативная позиция форварда не будет передана в его распоряжение тренерским штабом, а ведь место на острие еще необходимо выгрызть для себя в условиях конкуренции с тремя партнерами. Родные для Фернандо зоны на флангах плотно оккупированы "незыблемыми" Марлосом (если конечно он не будет играть в центре) и Тайсоном, на подмену которым уже готовы появиться Соломон и Тете.

В итоге, молодой полузащитник серьезно рискует остаться в глубоком резерве в новом сезоне, что явно не пойдет на пользу процессу его становления как игрока. В такой ситуации есть два пути: оставаться в команде, вести усиленную подготовку на тренировках, а в нужный момент показать себя с наилучшей стороны ("методика Александра Зинченко") или же найти себе новый клуб. И если первый вариант станет действительно смелым поступком в столь юном возрасте, то со вторым вариантом можно подсказать определенные опции.

Как видится, оптимальным вариантом продолжения карьеры для Фернандо выступает французская Лига 1, где в игроках флангов атаки, после завершения трансферной кампании, могут испытать нужду сразу несколько клубов. Лилль "взорвал" этот сезон на внутренней арене, а за лидера атаки "догов" Николя Пепе запрашивают сумму, превышающую 65 млн евро. Велик риск недосчитаться футболиста, но остаться с приличным запасом на банковском счету также у Ниццы и Ренна, за который неплохо себя проявили Исмаила Сарр и Аллан Сен-Максимен.

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Взяв в учет типаж и стиль игры этих футболистов, и сопоставив его с Фернандо, видим, что у Шахтера появляется неплохая опция снять напряжение со скамейки запасных, а у самого игрока — получить возможность показать себя в довольно крепком чемпионате, который заметно больше подойдет персонально для него. Однако этот вариант является лишь крайностью, а ситуация внутри донецкой команды будет становиться все более явной с каждым последующим днем.

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ФК Шахтер, Футбол, Фернандо, Новости футбола.
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