Фекир отложил свой переход в Бетис

Новости спорта: Полузащитник Лиона Набиль Фекир ждет предложение от более сильного клуба.

Полузащитник Набиль Фекир отложил переговоры с Бетисом и решил взять паузу на размышления, сообщает издание L’Équipe.

По информации СМИ, Фекир уже согласовал контракт с испанским клубом с зарплатой в размере 6 млн евро за сезон. Но французский хавбек решил пока не подписывать соглашение с "вердибланкос", так как ждет предложение от более сильного клуба.

Действующий контракт Фекира с Лионом рассчитан до июня 2020 года.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 38 поединков в футболке "ткачей", забив 12 голов и совершив 9 ассистов.