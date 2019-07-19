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УЕФА принял жесткое решение по Александрии

УЕФА принял жесткое решение по Александрии
17:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Александрия

Новости спорта: Бронзовый призер чемпионата Украины по футболу "Александрия" домашние поединки группового этапа Лиги Европы-2019/2020 не будет играть на родном стадионе.

В офис клуба пришел отчет, из которого следует, что инспекция УЕФА не приняла александрийский стадион "Ника" как место проведения матчей группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба "Александрии".

Причиной отказа стал ряд причин. В частности, от стадиона "Ника" к ближайшим аэропортам (в Кривом Роге, Днепре, Киеве) и четырехзвездочным отелям слишком большое расстояние. Именно такие критерии являются одними из основных в оценке стадионов.

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Об альтернативном месте проведения матчей Лиги Європв УЕФА клуб объявит в ближайшее время.

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Лига Европы, Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, ЛЕ.
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