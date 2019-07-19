УЕФА принял жесткое решение по Александрии

В офис клуба пришел отчет, из которого следует, что инспекция УЕФА не приняла александрийский стадион "Ника" как место проведения матчей группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба "Александрии".
Причиной отказа стал ряд причин. В частности, от стадиона "Ника" к ближайшим аэропортам (в Кривом Роге, Днепре, Киеве) и четырехзвездочным отелям слишком большое расстояние. Именно такие критерии являются одними из основных в оценке стадионов.
Об альтернативном месте проведения матчей Лиги Європв УЕФА клуб объявит в ближайшее время.