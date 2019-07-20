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Виктор Вальдес вернулся в Барселону

Виктор Вальдес вернулся в Барселону
21:28 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-голкипер возглавил юношескую команду "блаугранас".

Бывший вратарь Барселоны Виктор Вальдес возглавил юношескую команду "сине- гранатовых". Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Контракт с 37-летним специалистом рассчитан на один сезон с опцией продления еще на год.

Отметим, что первый матч под руководством Вальдеса юношеская команда проведет 27 августа, когда сыграет против "молодежки" Аякса в рамках открытия стадиона имени Йохан Кройффа.

Напомним, Вальдес является воспитанником Барселоны. Испанский вратарь выступал за основную команду "блаугранас" с 2000 по 2014 год.

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После ухода из клуба он играл за Манчестер Юнайтед, Стандард и Мидлсбро. По окончании сезона-2016/17 Вальдес объявил о завершении игровой карьеры.

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ФК Барселона, Футбол, Виктор Вальдес, Новости футбола.
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