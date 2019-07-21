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Клопп не собирается уходить из Ливерпуля

Клопп не собирается уходить из Ливерпуля
05:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал ситуацию с продлением контракта с клубом.

"Не собираюсь уходить из клуба до 2022 года. Именно тогда истекает срок моего соглашения. Это моя позиция, и в этом весь смысл контракта. Новое соглашение? Я уверен, что у нас будет достаточно времени для принятия решений по этому вопросу. Пока что не хочу думать об этом.

Очень рад, что руководству нравится то, что я делаю. Мне, в свою очередь, нравится то, что делают они. Так что останусь здесь еще минимум на три года. Я люблю этот клуб, здесь замечательные игроки. С нетерпением жду начала нового сезона", - приводит слова немецкого специалиста AFP.

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Напомним, в минувшем сезоне мерсисайдцы под руководством Клоппа стали вице-чемпионами Англии, а также выиграли Лигу чемпионов.

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Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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