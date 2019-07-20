Восемь клубов Первой лиги готовы пополнить ряды УПЛ

Новости спорта: Президент ПФЛ Сергей Макаров считает, что Первая лига может гарантировать УПЛ достаточное количество клубов для расширения.

Накануне клубы УПЛ отказались от расширения лиги в следующем сезоне, но через один намерены расширить чемпионат сразу до 16 участников. Причина — неуверенность в том, что в Первой лиге найдется необходимое количество участников для расширения.

ПФЛ отреагировала на решение собрания УПЛ.

"18 июля 2019 состоялось Общее собрание участников УПЛ, — говорится в письме президента ПФЛ Сергея Макарова в адрес президента УАФ Андрея Павелко и президента УПЛ Томаса Гримма. — На сборах обсуждалось решение Исполнительного комитета УАФ по формату соревнований, а также обмена участниками между УПЛ и ПФЛ на сезоны-2020/21 и 2021/22. В ходе обсуждения данного вопроса клубы УПЛ поставили под сомнение инфраструктурные критерии клубов Первой лиги ПФЛ, которые потенциально могли бы стать участниками соревнований УПЛ в ближайшем будущем".

"Информируем Вас, что в прошлом сезоне шесть клубов первой лиги ПФЛ (Днепр-1, Колос, Волынь, Металлист 1925, Оболонь-Бровар и Ингулец) подали заявки и прошли процедуру аттестации по всем критериям соревнований УПЛ на сезон-2019/20. По итогам сезона-2018/19 два из этих клубов (Днепр-1 Днепр и Колос Ковалевка) по спортивному принципу завоевали право участия в чемпионате УПЛ".

"По нашим оценкам, в сезоне-2019/20 критерии по нормам Регламента по аттестации клубов УПЛ способны выполнить не менее 8-ми из 16-ти клубов Первой лиги. В частности, ФК Николаев вместе с городскими властями проводит реконструкцию Центрального городского стадиона, на котором устанавливается новое табло, подогрев и новый газон футбольного поля, уже эксплуатируется новое тренировочное поле. ФК Ингулец за счет владельца клуба строит новый стадион, который будет отвечать всем регламентным нормам УАФ и УПЛ. ФК Рух сможет проводить свои матчи на стадионе "Украина" или "Арена Львов". Волынь, Металлист-1925, Оболонь-Бровар, Арсенал, Черноморец уже имеют в своем распоряжении современные стадионы, на которых проводятся матчи соревнований самого высокого уровня, в том числе под эгидой УЕФА ", — говорится в письме.

"К сожалению, на Общее собрание не были приглашены представители ПФЛ, поэтому мы не имели возможности довести эти очевидные факты до сведения руководителей клубов УПЛ. Следовательно, не видим необходимости в пересмотре решения исполкома УАФ по формату чемпионата УПЛ на ближайшие три сезона. Уверяем, что УПЛ получит более достаточное количество претендентов на повышение в классе из числа клубов Первой лиги, которые будут иметь соответствующие Аттестаты".

В итоге Сергей Макаров призвал следовать решению принятому Исполкомом УАФ.

"Учитывая изложенное, обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть решение Общего собрания УПЛ по формату соревнований на сезоны-2020/21, -2021/22 и поддержать решение Исполнительного комитета УАФ от 10 июля 2019".