Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Суббота, 20.07.2019
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Клубы УПЛ все-таки проголосовали за расширение чемпионата Украины до 14 команд
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинский шпажист Рейзлин завоевал "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира
Украинские синхронистки завоевали "бронзу" на чемпионате мира

Восемь клубов Первой лиги готовы пополнить ряды УПЛ

Восемь клубов Первой лиги готовы пополнить ряды УПЛ
05:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ПФЛ

Новости спорта: Президент ПФЛ Сергей Макаров считает, что Первая лига может гарантировать УПЛ достаточное количество клубов для расширения.

Накануне клубы УПЛ отказались от расширения лиги в следующем сезоне, но через один намерены расширить чемпионат сразу до 16 участников. Причина — неуверенность в том, что в Первой лиге найдется необходимое количество участников для расширения.

ПФЛ отреагировала на решение собрания УПЛ.

"18 июля 2019 состоялось Общее собрание участников УПЛ, — говорится в письме президента ПФЛ Сергея Макарова в адрес президента УАФ Андрея Павелко и президента УПЛ Томаса Гримма. — На сборах обсуждалось решение Исполнительного комитета УАФ по формату соревнований, а также обмена участниками между УПЛ и ПФЛ на сезоны-2020/21 и 2021/22. В ходе обсуждения данного вопроса клубы УПЛ поставили под сомнение инфраструктурные критерии клубов Первой лиги ПФЛ, которые потенциально могли бы стать участниками соревнований УПЛ в ближайшем будущем".

"Информируем Вас, что в прошлом сезоне шесть клубов первой лиги ПФЛ (Днепр-1, Колос, Волынь, Металлист 1925, Оболонь-Бровар и Ингулец) подали заявки и прошли процедуру аттестации по всем критериям соревнований УПЛ на сезон-2019/20. По итогам сезона-2018/19 два из этих клубов (Днепр-1 Днепр и Колос Ковалевка) по спортивному принципу завоевали право участия в чемпионате УПЛ".

"По нашим оценкам, в сезоне-2019/20 критерии по нормам Регламента по аттестации клубов УПЛ способны выполнить не менее 8-ми из 16-ти клубов Первой лиги. В частности, ФК Николаев вместе с городскими властями проводит реконструкцию Центрального городского стадиона, на котором устанавливается новое табло, подогрев и новый газон футбольного поля, уже эксплуатируется новое тренировочное поле. ФК Ингулец за счет владельца клуба строит новый стадион, который будет отвечать всем регламентным нормам УАФ и УПЛ. ФК Рух сможет проводить свои матчи на стадионе "Украина" или "Арена Львов". Волынь, Металлист-1925, Оболонь-Бровар, Арсенал, Черноморец уже имеют в своем распоряжении современные стадионы, на которых проводятся матчи соревнований самого высокого уровня, в том числе под эгидой УЕФА ", — говорится в письме.

Единый телепул УПЛ: Денисов ответил Рафаилову

"К сожалению, на Общее собрание не были приглашены представители ПФЛ, поэтому мы не имели возможности довести эти очевидные факты до сведения руководителей клубов УПЛ. Следовательно, не видим необходимости в пересмотре решения исполкома УАФ по формату чемпионата УПЛ на ближайшие три сезона. Уверяем, что УПЛ получит более достаточное количество претендентов на повышение в классе из числа клубов Первой лиги, которые будут иметь соответствующие Аттестаты".

В итоге Сергей Макаров призвал следовать решению принятому Исполкомом УАФ.

"Учитывая изложенное, обращаемся к Вам с просьбой пересмотреть решение Общего собрания УПЛ по формату соревнований на сезоны-2020/21, -2021/22 и поддержать решение Исполнительного комитета УАФ от 10 июля 2019".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Первая лига, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес - Масайоcи Накатани: где и когда смотреть бой
02 Шахтер разобрался с Колосом (Видео)
03 Бетербиев рассказал, как сломал нос Гвоздику
04 Усик может провести бой в андеркарте поединка Головкина
05 Гимнастка Команечи отметила 43-летие олимпийского рекорда пируэтом на пляже (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь