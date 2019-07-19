Шахтер разобрался с Колосом (Видео)

Новости спорта: 19 июля "Шахтер" провел контрольный матч с новичком УПЛ "Колосом". Смотрите полное видео матча.

Это уже восьмой спарринг "горняков" в летнее межсезонье: ранее подопечные Луиша Каштру на сборе в Германии и Австрии одержали пять побед при ничьей и одном поражении. В сегодняшнем поединке наставник "оранжево-черных"вернулся к тактической расстановке 4–2–3–1 с парой центральных полузащитников Александр Пихаленок – Маркос Антонио. Отметим также выход в старте Даниила Сикана, который играл под нападающим, и Густаво Бланко Лещука, выполнявшего роль центрфорварда.

Реализованное преимущество

Дебют матча прошел под контролем "горняков", хоть первый опасный момент и создал соперник – мяч попал в штангу. Все остальные события разворачивались у ворот ковалевцев. Сначала Яшков прервал опасную передачу Бланко Лещука, а затем парировал выстрел Фернандо с линии штрафной. Но на 22-й минуте помочь не смог и голкипер "Колоса": Додо навесил на дальний угол вратарской, Фернандо пробил головой, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку – 1:0. "Шахтер"продолжил идти вперед, и вот уже Дентиньо со штрафного отправляет мяч над воротами, попытку Маркоса блокирует соперник, а удар головой от Матвиенко проходит мимо цели. Под занавес тайма еще одним моментом огрызнулись ковалевцы, однако Шевченко блестяще потянул из-под перекладины "пушку"от Парамонова.

Пихаленок ассистирует, Сикан забивает

В начале второй половины на поле вышли Анатолий Трубин, Богдан Бутко и Вячеслав Танковский, а подопечные Луиша Каштру продолжили играть первым номером и создавать моменты. И если с мощным выстрелом Александра Пихаленка справился голкипер, то удар Даниила Сикана с подачи того же Пихаленка оказался голевым – 2:0. Оказывать достойное сопротивление футболистам "Колоса"было непросто, а острота возникала исключительно у их штрафной: Ситало не позволил отличиться Бланко Лещуку и Пихаленку, а затем взял удары Танковского и Фернандо. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу "Шахтера"2:0.

20 июля "горняков"ждет еще один контрольный матч – с донецким "Олимпиком". Начало в 18:00.

"Шахтер"(Донецк) – "Колос"(Ковалевка) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Фернандо (22), 2:0 Сикан (65)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 46), Додо (Бутко, 46), Бондарь, Матвиенко (к), Сиприано, Пихаленок, Маркос Антонио (Танковский, 46), Дентиньо, Сикан, Фернандо, Бланко Лещук